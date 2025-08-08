Erfurt - Mit dem Opern-Klassiker „La Bohème“ starten die Domstufen-Festspiele am Freitag (20.30 Uhr) in die diesjährige Saison. Die Aufführungen des Theaters Erfurt vor der imposanten Kulisse von Dom und Severikirche locken in jedem Jahr Tausende Besucher in die Thüringer Landeshauptstadt. „La Bohème“ von Giacomo Puccini (1859 - 1924) gilt nach Theaterangaben als eine der zehn meistgespielten Opern der Welt.

Zum Bühnenbild auf den Domstufen gehört ein etwa 16 Meter hohes Model des Eiffelturms und eine 22 Meter lange Rutsche. Erzählt wird die Geschichte von mittellosen Künstlern im Paris des 19. Jahrhunderts und einer tragischen Liebe. 20 Vorstellungstermine sind laut Theater geplant. Gegebenenfalls sei ein Zusatztermin möglich, sollte eine Vorstellung wegen Wetterkapriolen abgesagt werden müssen.