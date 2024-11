Der Nahost-Krieg polarisiert in Berlin. Nun suchen Demonstranten die Freie Universität auf.

Demonstranten versammeln sich an einem FU-Gebäude. (Archivbild)

Berlin - Etwa 30 pro-palästinsische Demonstranten haben sich nach Polizeiangaben vor einem Gebäude der Freien Universität in Berlin-Dahlem versammelt. Die Menschen haben Transparente dabei, einige rufen nach den Worten eines Polizeisprechers „Free Palestine“ (Freies Palästina). Polizeikräfte seien vor Ort, sagte er. Momentan gebe es keine Hinweise darauf, dass Personen aus der Gruppe in das Uni-Gebäude in der Ihnestraße gelangt seien. Zuletzt hatten pro-palästinensische Aktivisten mehrfach Räume von Berliner Hochschulen aufgesucht oder auch zeitweise besetzt.