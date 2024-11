Auch im kommenden Jahr findet in Einbeck die Kulturkrafttage statt. Nach einem Besucherrekord in diesem Jahr steht nun das Programm für das nächste Jahr.

Einbeck - Das Klassik-Festival Kulturkrafttage hat sein Programm vorgestellt. Vom 20. bis 23. März sollen verschiedenen Künstlerinnen und Künstler bei der Veranstaltungsreihe für klassische Musik im Automuseum PS-Speicher im südniedersächsischen Einbeck auftreten, wie die Veranstalter mitteilten. Auch der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

Konzert des israelischen Pianisten Yoav Levanon

Das Festival beginnt den Angaben nach am Sonntag mit einem gemeinsamen Auftritt des Gitarristen Arne Jansen und des Cellisten Stephan Braun. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Freitag mit einem Konzert des 23 Jahre alten israelischen Pianisten Yoav Levanon, der Werke von Johann Sebastian Bach oder Frederic Chopin spielen wird. Insgesamt sind sechs Veranstaltungen geplant.

„Wir sind mit Corona in schwierigen Zeiten an den Start gegangen, doch nach vier Jahren gehören die KULTURKRAFTTAGE fest zu Einbeck“, sagte die künstlerische Leiterin Julia Hansen. In diesem Jahr kamen zu der Veranstaltungsreihe mehr als 1.500 Gäste - mehr als in den Jahren zuvor.