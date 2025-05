Der Tod von Margot Friedländer hat viele Menschen getroffen. Wegbegleiter wie Igor Levit und Michel Friedman wollen an die Holocaust-Überlebende erinnern - mit einer Hommage in einem Berliner Theater.

Berlin - Prominente wie Pianist Igor Levit und Schauspieler Matthias Brandt wollen mit einer Gedenkveranstaltung an die verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erinnern. Unter dem Titel „Seid Menschen“ plant das Berliner Ensemble am 12. Juli eine Hommage an Friedländer.

Die Initiative dafür sei von Levit und Publizist Michel Friedman gekommen, teilte das Theater in Berlin-Mitte mit. Zahlreiche Wegbegleiter - darunter etwa Katharine Mehrling, Barrie Kosky und Natalia Wörner - wollen das Lebenswerk der Zeitzeugin mit Musik und Texten ehren. Der Erlös soll laut Angaben des Theaters an die Margot Friedländer Stiftung gehen.

Levit erinnerte beim Deutschen Filmpreis an Friedländer

Friedländer war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Als Jüdin war sie in der NS-Zeit ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück in ihre Heimat Berlin.

Bei Veranstaltungen setzte sie sich stets für Menschlichkeit und Demokratie, gegen das Vergessen der NS-Verbrechen und gegen Hass ein. Pianist Levit hatte Friedländer kurz nach dem Bekanntwerden ihres Todes beim Deutschen Filmpreis mit emotionalen Worten gewürdigt. Vergangene Woche war sie in Berlin beigesetzt worden.