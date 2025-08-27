Die Staatsanwaltschaft hat nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. Anklage erhoben. Wann könnte der Prozess starten?

Magdeburg - Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt könnte Ende Oktober beginnen. Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ ist der 22. Oktober als Auftakttermin im Gespräch. Ein Sprecher des Landgerichts Magdeburg wollte dies auf Nachfrage nicht bestätigen. „Das Gericht hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden und daher auch noch keine verbindlichen Termine festgelegt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der Bau eines neuen Interims-Gerichtsgebäudes soll voraussichtlich im September fertig sein. Die Leichtbauhalle entsteht auf einem landeseigenen Grundstück in Magdeburg.

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft Taleb A. sechsfachen Mord und versuchten Mord an 338 Personen vor. Im Dezember waren kurz vor Weihnachten fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren zu Tode gekommen sowie ein neunjähriger Junge. Zudem legt die Generalstaatsanwaltschaft dem Mann gefährliche Körperverletzung zur Last. Er sitzt in Untersuchungshaft, er war zuletzt mehrfach verlegt worden.

Der Anschlag dauerte laut der Generalstaatsanwaltschaft eine Minute und vier Sekunden. Der 50-jährige saudische Arzt habe einen 340 PS starken Mietwagen genutzt. Er sei mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, hieß es.