Die Todesfahrt dauert nur etwas mehr als eine Minute. Die Folgen für die Besucher des Magdeburger Weihnachtsmarkts sind dramatisch. Nun steht der Fahrer vor Gericht.

Magdeburg - Im Prozess zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte im Gerichtssaal erschienen. Fast elf Monate nach seiner Todesfahrt, bei der sechs Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden, beginnt das Verfahren gegen den 51-jährigen Taleb al-Abdulmohsen.

Der aus Saudi-Arabien stammende Angeklagte wurde mit einem Hubschrauber zum Prozess gebracht. Maskierte Justizbeamte führten den 51-Jährigen, der einen langen grau meliertem Vollbart trägt, in den Saal. Dort sitzt er in einer besonders gesicherten Glasbox. Die Anklage wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord in 338 weiteren Fällen vor.