Karlsruhe/Hannover - Die Verurteilung eines 24-Jährigen wegen zweifachen Mordes an einem Ehepaar aus Wennigsen bei Hannover ist rechtskräftig. Die Revision gegen den Schuldspruch habe der zuständige Senat verworfen, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag zu dem entsprechenden Beschluss vom 14. November mit. Das Urteil des Landgerichts Hannover habe der rechtlichen Überprüfung standgehalten. Nach dem gewaltsamen Tod des 59 Jahre alten Kfz-Meisters und seiner ein Jahr älteren Frau hatte das Landgericht den zur Tatzeit 24 Jahre alten Iraker im April zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Ehepaar war im Juni 2022 in seinem Haus im Ortsteil Holtensen erstochen worden. Der 24-Jährige hatte im Jahr zuvor die Autowerkstatt des 59-Jährigen gekauft, konnte aber schon bald nicht mehr seinen diversen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Um sich seiner Gläubiger zu entledigen und in der Hoffnung, an das in der Wohnung der Eheleute nach seiner Kenntnis versteckte Bargeld zu gelangen, verschaffte er sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung und tötete das Ehepaar. Das Gericht sah die Mordmotive Habgier und Heimtücke und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Der Angeklagte hatte die Tat bestritten.