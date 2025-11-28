Der Tod eines Polizisten hatte vor etwa einem Jahr große Bestürzung hervorgerufen. Der Mann war bei einer Fahrzeugkontrolle angefahren worden. Nun soll demnächst der Prozess beginnen.

Cottbus - Nach dem gewaltsamen Tod eines Polizisten im brandenburgischen Lauchhammer soll der Prozess gegen einen 27-jährigen Angeklagten zu Jahresbeginn starten. Der Sprecher des Landgerichtes in Cottbus sagte, man peile Mitte Januar an. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft dem Mann Mord zur Verdeckung einer Straftat vor. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Angeklagte den Oberkommissar bei einer Fahrzeugkontrolle angefahren. Der 32 Jahre alte Polizist starb noch vor Ort. Der Todesfall hatte für große Bestürzung und viel Anteilnahme gesorgt. An einem Trauermarsch Ende Januar 2024 in Dresden - der Heimatstadt des Verstorbenen - nahmen mehr als 1.000 Kollegen sowie Kameraden der Feuerwehr teil. Zur Trauerfeier in der Kreuzkirche kamen die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD).