Ein Polizist stirbt nach einer Verfolgungsjagd in Südbrandenburg, der Angeklagte schweigt vor Gericht. Was Zeugen zum Geschehen sagen.

Auch am zweiten Verhandlungstag im Prozess um einen tödlichen Polizei-Einsatz gegen Autodiebe verdeckt der Angeklagte sein Gesicht.

Cottbus (dpa/bb)- Im Prozess um den Tod eines Polizisten bei einem Einsatz gegen Autodiebe haben Zeugen am Landgericht Cottbus die Tat als erschütterndes Geschehen geschildert. Mehrere Befragte berichteten am zweiten Verhandlungstag, dass sie sahen, wie der Polizist durch die Luft geflogen sei.

„Und dann kam mir sofort der Gedanke: Das hat er nicht überlebt“, sagte eine 80-Jährige, die mit ihrem Mann aus dem Auto heraus das Geschehen beobachtete. „Das war für mich ein traumatisches Erlebnis“, erzählte ein weiterer Zeuge. Sein Auto sei beinahe mit dem Tatwagen zusammengestoßen.

Bei dem Vorfall im vergangenen Jahr wurde ein junger Polizist aus Dresden vom Wagen eines mutmaßlichen Autodiebs erfasst. Der Beamte starb in Lauchhammer in Südbrandenburg. Der Fall löste bundesweit Entsetzen aus.

Mithäftling belastet Angeklagten

Im Zeugenstand sagte zudem ein Mithäftling des polnischen Angeklagten aus, dass dieser in einer Unterhaltung die Tat zugegeben habe. Zu den Gründen habe er aber nichts gesagt. Die Aussagen wurden von einer Dolmetscherin übersetzt. Vor Gericht schwieg der Angeklagte bislang zu den Vorwürfen.

Der mutmaßliche Fahrer des Tatwagens ist wegen Mordes vor dem Landgericht in Cottbus angeklagt. Auch am zweiten Verhandlungstag verdeckte er beim Betreten des Saals sein Gesicht mit einer Mappe.