Vier junge Angeklagte stehen in Meiningen vor Gericht. Sie sollen in Südthüringen einen 23-Jährigen misshandelt haben, der schließlich in einem Bach ertrank.

Vier Angeklagte stehen wegen des Todes eines 23-Jährigen im vergangenen Sommer nun vor Gericht in Meiningen. (Symbolfoto)

Meiningen - Der grausame Tod eines 23-Jährigen im vergangenen Sommer in Zella-Mehlis wird jetzt vor Gericht verhandelt. In dem Prozess, der heute (9.00 Uhr) am Landgericht Meiningen beginnt, sitzen zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Männer auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord durch Unterlassen zur Last.

Der 23-Jährige war im vergangenen Juni nur mit einer Unterhose bekleidet tot in einem Bachlauf in Zella-Mehlis gefunden worden. Das Opfer war zuvor massiv misshandelt worden. Laut Anklage war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen gekommen. Die Angeklagten sollen den 23-Jährigen in der Folge unter anderem mit Pfefferspray, einem Gürtel und Tritten attackiert haben.

Das schwer verletzte und alkoholisierte Opfer konnte dann der Staatsanwaltschaft zufolge im Dickicht verschwinden, stürzte ins Bachbett und ertrank. Die Angeklagten hätten keine Hilfe geleistet und den danach eintreffenden Beamten den Verbleib und den Zustand des 23-Jährigen verschwiegen. Sie hätten dabei zur Verdeckung einer Straftat und grausam gehandelt.

Die brutale Tat hatte landesweit für Entsetzen gesorgt. Für den Prozess sind bis Ende Februar zunächst weitere sechs Verhandlungstage angesetzt.