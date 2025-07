Der Slogan „From the river to the sea, palestine will be free“ ist immer wieder bei Demonstrationen gegen Israel zu hören. Aber er ist umstritten - und inzwischen teilweise auch verboten.

Berlin - Eine 38-jährige Aktivistin aus der propalästinensischen Szene kommt heute (9.15 Uhr) vor ein Berliner Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem das Verwenden von Kennzeichen terroristischer Organisationen und einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor.

Die 38-Jährige soll laut Anklage zwischen April und Juli 2024 wiederholt auf ihrem Instagram-Account und bei Demonstrationen die israelfeindliche Parole „From the river to the sea, palestine will be free“ geschrieben und gerufen haben. Bei einer Demonstration habe sie einen Regenschirm in Richtung eines Polizeibeamten geworfen. Das Amtsgericht Tiergarten hat bislang einen Verhandlungstag terminiert.