In Halle wurde im Mai ein zwei Jahre altes Mädchen tot in einer Wohnung gefunden. Am Montag beginnt der Prozess gegen die Eltern und die Großmutter des Kindes.

Halle - Nach dem Tod einer Zweijährigen stehen die Eltern und die Großmutter ab Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht in Halle. Ihnen wird unter anderem zur Last gelegt, gemeinschaftlich einen Mord durch unterlassene Hilfeleistung begangen zu haben. Dem 36 Jahre alten Vater wird zudem vorgeworfen, das Kind gefährlich verletzt und misshandelt zu haben, während es unter seinem Schutz stand. Die Verhandlungen sind auf mehrere Termine im November und Dezember angesetzt.

Das Mädchen war am 12. Mai leblos aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass es an schweren Verbrühungen der Haut gestorben war. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen gegen die Eltern und die Großmutter des Kindes ein. Der Vater soll die Tochter in heißes Wasser getaucht haben. Aus Angst vor Konsequenzen sollen die Angeklagten daraufhin versucht haben, die Verletzungen selbst zu behandeln, was schließlich zum Tod des Kindes geführt habe.