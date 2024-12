Magdeburg - Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat bei einer Prüfung der Vergleichswaffensammlung „erhebliche Organisations- und Strukturmängel“ festgestellt. Die Bestände hätten mindestens alle zwei Jahre geprüft werden müssen, sagte ein Sprecher des Rechnungshofs der Deutschen Presse-Agentur. Das Landeskriminalamt (LKA) und das Innenministerium hätten im geprüften Zeitraum von sechs Jahren aber keine Geschäftsprüfungen der Vergleichswaffensammlung durchgeführt. „Nach unserer Auffassung müssen in diesem sensiblen Bereich höchste Sorgfalts- und Kontrollpflichten gelten, um die Sicherheit der Bediensteten sowie der Waffen und der Munition zu gewährleisten.“

Die Vergleichswaffensammlung des LKA wird für die Kriminaltechnik und zu Ausbildungszwecken genutzt. In den vergangenen Monaten war bekanntgeworden, dass für viele Waffen und Munition keine erforderlichen Genehmigungen oder Verfügungen vorlagen.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war beim LKA eine Überprüfung der Vergleichswaffensammlung eingeleitet worden. Viele der Gegenstände wurden inzwischen der Vernichtung zugeführt.

Verleihen der Waffen war unzulässig

Das Landeskriminalamt hatte Waffen aus der Sammlung in den vergangenen Jahren zudem an andere Behörden ausgeliehen. „Nach unserer Auffassung war das Verleihen unzulässig, da die Vernichtung der Waffen angeordnet war“, so der Sprecher des Landesrechnungshofs. „Die Aufnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaften gestatteten es zwar, die für die Vernichtung vorgesehenen Waffen in die Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamtes aufzunehmen, nicht jedoch diese weiterzuverleihen.“

Die Waffen waren unter anderem an die Fachhochschule Polizei in Aschersleben gegangen. Bei einer Prüfung hatte der Landesrechnungshof dort ein „erhebliches Sicherheitsrisiko“ festgestellt. Im Kern ging es um Abweichungen im Waffenbestand. Es handele sich um schussfähige und um nicht schussfähige Waffen, hieß es. In dem Zusammenhang war Anzeige gegen unbekannt erstattet worden. 50 Waffen wurden zur Sachfahndung ausgeschrieben.