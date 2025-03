Die Polizei hat nach einem psychisch kranken Straftäter gesucht, der bei einem Ausgang aus einer Klinik in Berlin geflohen war. Nun wurde er in Dresden gefasst.

Berlin/Dresden - Die Polizei hat einen psychisch kranken Straftäter in Dresden festgenommen, der am Montag aus einem Berliner Maßregelvollzugs-Krankenhaus geflohen war. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann nun nach Berlin zurückgebracht werden. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem 40-Jährigen gefahndet. Er war während eines begleiteten Ausgangs entkommen. Der Mann leidet an einer psychischen Erkrankung, die eine regelmäßige Medikamenteneinnahme erfordert.