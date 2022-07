Publikumslieblinge spielen Mozart bei Klavierkonzert

Schwerin/Redefin - Kurz vor Halbzeit warten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mit einem weiteren Höhepunkt ihres Sommerfestivals auf. Auf dem Landgestüt in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gastieren am Samstag die Pianisten Lucas und Arthur Jussen. Das aus den Niederlanden stammende Bruderpaar spielt Mozarts Konzert Es-Dur für zwei Klaviere und Orchester. Begleitet wird das Duo von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, die unter Leitung des französischen Dirigenten Jérémie Rhorer zudem Tschaikowskys Sinfonie Nr. 3 präsentieren wird.

Lucas und Arthur Jussen sind seit ihrem Debüt 2013, als sie den Publikumspreis gewannen, regelmäßig zu Gast bei den Festspielen. In Redefin, einem der meistbesuchten Spielorte des dreimonatigen Festivals, treten sie zum ersten Mal auf. Bis zu 3000 Besucher finden in der Reithalle Platz. Den besonderen Reiz des Spielortes macht die Kombination aus Picknick, Pferdeshow und anschließendem Klassikkonzert aus, die immer wieder auch Besucher etwa aus Lüneburg oder Hamburg anlockt.

Den Auftakt gab in diesem Sommer der Cellist Daniel Müller-Schott, der mit dem BBC Symphony Orchestra in Redefin gastierte. Für den 20. August ist ein Konzert mit dem Geiger Emmanuel Tjeknavorian, in diesem Jahr Preisträger in Residence, sowie dessen Vorgängern Harriet Krijgh (Cello) und Kit Armstrong (Klavier) geplant. Begleitet werden sie bei Beethovens Tripelkonzert vom Konzerthausorchester Berlin unter Markus Poschner.

Das Programm der Festspiele, die zu den größten Klassik-Festivals in Deutschland gerechnet werden, umfasst bis zum 18. September insgesamt etwa 140 Konzerte. Gespielt wird unter anderem in Herrenhäusern, Schlössern, Parks, Kirchen, Werk- und Reithallen. Anders als in den beiden Vorjahren, als wegen der Corona-Pandemie die Programme und die Platzkapazitäten stark reduziert werden mussten, sind für diesen Sommer keine Einschränkungen vorgesehen.