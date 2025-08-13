Das blanke Hinterteil ist weg. Geklaut, sagt die Stadt Salzwedel. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Der Brunnen soll an die Tradition des Bierbrauens erinnern (Archivbild)

Salzwedel - Die Stadt Salzwedel vermisst den „Puparsch“ ihres Puparschbierbrunnens. Die Darstellung eines menschlichen Hinterteils wurde aus dem Salzwedeler Burggarten gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Demnach bemerkte eine Bürgerin schon am vergangenen Freitag den fehlenden „Puparsch“ und wandte sich an den Bürgermeister.

Der Puparschbierbrunnen erinnert den Angaben zufolge an die Tradition des Bierbrauens in der Hansestadt Salzwedel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu Tatverdächtigen geben können.