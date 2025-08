Feuerwerk kann man als eine Rakete zu Silvester sein. Das zeigen an diesem Wochenende drei Teams bei den „Pyro Games“. Wer den Wettbewerb gewinnt, entscheiden die Zuschauer.

„Pyro Games“ - Feuerwerk-Wettbewerb in Brandenburg

Lichterfeld-Schacksdorf - Drei Pyrotechnik-Teams treten an diesem Samstag (2. August) beim Feuerwerksfestival „Pyro Games“ im Elbe-Elster-Kreis gegeneinander an. Sie kommen aus Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie der Veranstalter mitteilte. Rund 2.000 Gäste werden für die Show im Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld-Schacksdorf erwartet. Dem Veranstalter zufolge werde umweltfreundlicheres und geräuschärmeres Feuerwerk verwendet, „um die Belastung für Natur drastisch zu reduzieren“.

Nach der Show können die Zuschauerinnen und Zuschauer live abstimmen, welches Team gewinnen soll. Neben den Höhenfeuerwerken gehören auch eine Licht- und Lasershow zum Programm. Begleitet wird der Abend mit Live-Musik und Feuershows. Für musikalische Höhepunkte sorgt unter anderem die Gruppe Stamping Feet mit Trommel-Performances.

Die Veranstaltungsreihe läuft bis zum 4. Oktober und bietet an verschiedenen Standorten in Deutschland Feuerwerksshows, die jeweils vom Publikum bewertet werden.