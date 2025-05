Potsdam - Den Feiertag Christi Himmelfahrt - auch Vatertag oder Herrentag genannt - haben viele Menschen in Brandenburg für Ausflüge ins Grüne genutzt. Auf dem Rad, bei Kutschfahrten oder mit Bollerwagen und Alkohol waren zahlreiche Gruppen unterwegs. Auch Gottesdienste im Freien gehören traditionell zu Himmelfahrt. Der Lagedienst der Polizei in Brandenburg meldete bis zum Nachmittag, Einsätze wegen Trunkenheit und Schlägereien hielten sich in Grenzen.

An Christi Himmelfahrt, 40 Tage nach dem Ostersonntag, erinnern die Christen an den Weg zum Ölberg, von wo aus Jesus der Überlieferung nach in den Himmel aufgenommen wurde. In Deutschland wird dabei der Vatertag oder Herrentag oft lautstark und mit viel Bier gefeiert. Aus Prozessionen entwickelten sich im 19. Jahrhundert Herrenpartien, die nach Einführung des Muttertages zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Gegenstück, dem Vatertag, wurden.