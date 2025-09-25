Ein Mann wird in Berlin-Mitte von einem Laster beim Abbiegen angefahren. Der Fahrradfahrer wird schwer verletzt, schwebt zeitweise in Lebensgefahr.

Berlin - Ein Radfahrer ist im Berliner Regierungsviertel von einem Lastwagen beim Abbiegen erfasst und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige schwebte deswegen zunächst in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Diese soll inzwischen nicht mehr bestehen, wie es hieß.

Nach den Angaben war der Radfahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung Marschallbrücke unterwegs. Als der Lkw rechts abbog, erfasste er den Mann. Wie es konkret dazu kam, sollen die Ermittlungen der Polizei klären.

Der Bereich um den Unfallort in unmittelbarer Nähe des ARD-Hauptstadtstudios wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten sicherten Spuren. Durch die Rettungsmaßnahmen und die Arbeiten am Unfallort kam es bis in den Abend zu Behinderungen in den angrenzenden Straßen.