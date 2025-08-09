Ein Radfahrer fährt auf dem Gehweg und will dann plötzlich die Fahrbahn überqueren. Es kommt zur Kollision mit einem Auto.

Obermaßfeld-Grimmenthal - Ein Radfahrer ist in Obermaßfeld-Grimmenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) beim Überqueren einer Straße mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 64-Jährige fuhr am Freitag auf einem Gehweg und wollte dann plötzlich die Fahrbahn queren, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.