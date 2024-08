Radfahrer nach Sturz am Geiseltalsee in Lebensgefahr

Bad Lauchstädt - Auf einem Radweg am Geiseltalsee (Saalekreis) ist ein 52-Jähriger schwer gestürzt und hat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Radfahrer war nach dem Sturz am Samstagabend nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei mitteilte. Er wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er war in Richtung Frankleben unterwegs und zwischen dem Weinberg und dem Aussichtsturm Klobikauer Höhe gestürzt.