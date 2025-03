Limbach-Oberfrohna - Ein Senior ist in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) mit seinem Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden. Der 77-Jährige war laut Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Rußdorf unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, in der er kurze Zeit später starb. Die Todesursache sei noch unklar, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann hatte wohl bereits während der Fahrt gesundheitliche Probleme, hieß es weiter.