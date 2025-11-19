Eine nächtliche Fahrt am Berliner Theaterufer endet für einen Senior tödlich. Weshalb er stürzt und sich den Kopf aufschlägt, wird nun ermittelt.

Berlin - Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz in Berlin-Mitte eine tödliche Kopfverletzung zugezogen. Der 71-Jährige war kurz nach Mitternacht am Theaterufer vom Weg abgekommen und in ein Wasserbecken gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann schlug demnach mit dem Kopf gegen eine Betonbarriere. Er starb noch vor Ort. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.