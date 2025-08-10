Im Landkreis Sömmerda wird ein Radfahrer angefahren. Er stirbt. Der Unfallverursacher flüchtet - verliert aber das Logo seines Wagens an der Unfallstelle.

Haßleben - Nach einem tödlichen Crash im Landkreis Sömmerda hat ein Autofahrer am Abend Unfallflucht begangen. Das Opfer war ein 64 Jahre alter Radfahrer. Der Mann wurde auf einer Kreisstraße zwischen Haßleben und Ringleben angefahren und kam dabei ums Leben, wie die Polizei berichtet. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten den Radfahrer und alarmierten die Rettungskräfte.

Gefahndet wird nun nach dem Unfallverursacher und dem flüchtigen Fahrzeug - vermutlich handele es sich um einen Kleintransporter oder einen Kleinbus, hieß es von der Polizei. Am Unfallort verlor der Wagen sogar sein Markenlogo. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr.