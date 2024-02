Geeste - Ein Fahrradfahrer ist in Geeste im Landkreis Emsland gestorben, nachdem er von einem Zug erfasst wurde. Der 63-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach in der Nacht auf Freitag mit seinem Rad über einen beschrankten Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit. Dort erfasste ein ankommender Güterzug den Mann. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Bahnstrecke wurde in dem Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die Schranken zum Unfallzeitpunkt geschlossen waren, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.