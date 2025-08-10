weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Unfälle Radfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Auf einer Bundesstraße im Landkreis Cuxhaven fährt ein Fahrradfahrer plötzlich auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Von dpa 10.08.2025, 15:55
Ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer stirbt, als er im Landkreis Cuxhaven von einem Auto erfasst wird. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Osten - Ein Radfahrer ist in Osten im Landkreis Cuxhaven von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 84-Jährige sei mit seinem Rad plötzlich vom Radweg auf eine Bundesstraße gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein dort fahrender 24-Jähriger habe noch versucht mit seinem Auto auszuweichen und zu bremsen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der 84-Jährige starb laut Polizei am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle.