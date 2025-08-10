Osten - Ein Radfahrer ist in Osten im Landkreis Cuxhaven von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 84-Jährige sei mit seinem Rad plötzlich vom Radweg auf eine Bundesstraße gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein dort fahrender 24-Jähriger habe noch versucht mit seinem Auto auszuweichen und zu bremsen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der 84-Jährige starb laut Polizei am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle.