Ein Radfahrer zieht in Halle neben einer haltenden Tram einen waffenähnlichen Gegenstand. Kurz darauf gibt es einen Riss an einer Scheibe. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Halle - Ein unbekannter Radfahrer hat in Halle (an der Saale) mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf eine Straßenbahn gezielt. Die Tram hielt am Donnerstagabend verkehrsbedingt, als der Radfahrer den Gegenstand auf Höhe des hinteren Straßenbahnzugs zog, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf gab es einen Riss in der Scheibe. Der Radfahrer fuhr davon.

Ein Fahrgast, der auf der Höhe der Scheibe der Straßenbahn saß, sei durch die beschädigte Scheibe nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, sagte ein Sprecher. Geprüft werde, wie es zu dem Schaden kommen konnte - und auch wen oder was der Radfahrer treffen wollte.

Eine Schusswaffe könne als Tatwaffe jedoch zunächst ausgeschlossen werden, weil das Schadensbild darauf nicht schließen lasse, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Bild- oder Videoaufnahmen von der Tat. Der Radfahrer soll den Angaben zufolge einen hellen Kapuzenpullover getragen haben. Sein Fahrrad war schwarz.