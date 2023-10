Ilmenau - Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle in Ilmenau einen Radlader in Bewegung gesetzt und gegen einen Baum gefahren. Die Täter begaben sich am Mittwochabend auf das umzäunte Gelände, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort starteten sie die Baumaschine, der Fahrer verlor allerdings die Kontrolle darüber. Bei der kurzen Fahrt wurde den Angaben nach auch eine Sporteinrichtung beschädigt. Schließlich entfernten sich die Täter von der Baustelle. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, war zunächst nicht klar.