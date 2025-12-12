Keine Tour, aber ein Heimspiel: Finch verspricht in der Alten Försterei den größten Moment seiner Karriere. Der Vorverkauf startet schon bald.

Vor wenigen Tagen erhielt der Rapper Finch einen Preis in der Kategorie Bester Liveact - nun kündigt er für 2026 ein Konzert an einem besonderen Ort an. (Archivbild)

Berlin - Der Rapper Finch spielt nächstes Jahr ein Konzert in der Alten Försterei, dem Fußballstadion seines Lieblingsvereins Union Berlin. „Endlich. Ein Traum wird wahr“, sagte der Musiker in einem Video auf Instagram, mit dem das Konzert angekündigt wurde.

„Finchis Heimspiel“ soll am 4. Juli stattfinden. Der Vorverkauf beginnt der Ankündigung zufolge am Mittwoch um 18.00 Uhr. Der Brandenburger bezeichnete den geplanten Auftritt im Ankündigungsvideo bereits als den „größten Moment meiner ganzen Karriere“. Eine Tour soll es demnach im kommenden Jahr nicht geben.