Der Fußball wird beim 0:0 zwischen Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga zur Nebensache. Stattdessen stehen rassistische Äußerungen von Zuschauern im Raum.

Melkamu Frauendorf (hier im Trikot von Hannover 96 II) wurde nach Angaben der Kickers Offenbach und der Stuttgarter Kickers rassistisch beleidigt. (Archivbild)

Offenbach - Beim Fußball-Spiel in der Regionalliga Südwest zwischen den Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers (0:0) soll ein Spieler rassistisch beleidigt worden sein. Es sei zu „üblen rassistischen Beschimpfungen durch einzelne Zuschauer“ gegen Stuttgarts Melkamu Frauendorf gekommen, teilten beide Clubs in einer Stellungnahme mit. Der Vorfall wurde demnach umgehend gemeldet.

Die Polizei ermittelt derzeit aber noch nicht. Es liege noch keine Anzeige vor, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben aber Kenntnis davon.“

Stuttgarts Präsident Lorz: „Wir sind geschockt“

In der gemeinsamen Stellungnahme verurteilten beide Traditionsvereine die rassistischen Beleidigungen. „Wir sind geschockt“, sagte Stuttgarts Präsident Rainer Lorz. „Dies hat auf keinem Fußballplatz der Welt etwas zu suchen.“

Auch OFC-Präsident Joachim Wagner bezog nach der Partie am Samstag Stellung: „Rassistische Beleidigungen sind durch nichts zu rechtfertigen und widersprechen den Werten unseres Vereins und des Sports insgesamt. Kickers Offenbach steht für Fairness, Respekt und Vielfalt. Wir stehen solidarisch an der Seite von Melkamu Frauendorf.“