Seit 1993 vergibt Dresden einen Kunstpreis und Förderpreise. In diesem Jahr dreht sich alles um Musik. Interpreten und ein Musikfotograf haben ein Stück Dresdner Musikgeschichte mitgeschrieben.

Dresden - Der Fotograf Matthias Creutziger bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt Dresden. Die Jury beschrieb den 74-Jährigen als Chronisten der Dresdner Musikgeschichte. Er wirkte viele Jahre auch als Fotograf der Semperoper und der Sächsischen Staatskapelle. „Seine Fotografien verwandeln Aufführungen und Konzerte in intensive Bildmomente, in denen sich Klang, Bewegung und Emotion verdichten“, hieß es zur Begründung. Creutziger habe als Jazz-Rezensent schon in der DDR eine lebendige, oft „widerständige“ Musikszene beobachtet.

Atmosphäre des Vertrauens ist Schlüssel für Fotografie

Creutziger versteht die Auszeichnung zugleich als Ehrung der von ihm porträtierten Personen. Diese Menschen habe er immer seine Wertschätzung spüren lassen und beim Arbeiten versucht, den künstlerischen Prozess nicht zu stören. „Mit einer Atmosphäre des Vertrauens wurde ich belohnt“, so der Preisträger. Das sei der Schlüssel für eine authentische, unverfälschte Fotografie. Creutzigers Arbeiten, die wiederholt mit Auszeichnungen bedacht wurden, befinden sich in renommierten Sammlungen und waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

Förderpreis an Musikformationen

Zudem wurden zwei Förderpreise verliehen. Sie sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert und gehen an die Musikgruppe Banda Comunale und das musikalische Duo Ätna mit Inéz und Demian Kappenstein. Zudem wird mit den Förderpreisen ein Stipendium von je 2.500 Euro verliehen. Die Brassband Banda Comunale war 2001 als Protest gegen die Aufmärsche von Neonazis im Umfeld des Dresden-Gedenkens entstanden und hatte später auch regelmäßig beim Gegenprotest gegen die rechte Pegida-Bewegung gespielt. Ätna pflegt kunstvollen Electro-Pop und ist europaweit ein gefragter Live-Act.

Musik als verbindende Kraft

„Die Preisträgerinnen und Preisträger 2026 rücken Musik mit ihrer verbindenden Kraft als zentrales Ausdrucksmedium in den Mittelpunkt“, sagte die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Sie stünden für Dresden exemplarisch als künstlerisches und musikalisches Labor zwischen Tradition und Gegenwart, Internationalität, performativer Energie und gesellschaftlicher Haltung.

Nach den Worten von Kulturamtsleiter David Klein gab es in diesem Jahr 70 Vorschläge für die Kunstpreise, 48 für den eigentlichen Kunstpreis und 22 für die Förderpreise.