Salzgitter - Ein 61-jähriger Mann aus Salzgitter stellt die Polizei vor Rätsel. Auf einem Parkplatz habe ein Täter mit einem Messer auf eine 62-Jährige eingestochen und sie an Kopf und Oberkörper verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Sie kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter flüchtete unerkannt - aber schon am Tatort gab es nach Polizeiangaben Hinweise, die auf den 61-Jährigen als möglichen Täter hindeuteten.

Eine halbe Stunde später kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Lebenstedt. Die Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht, und erst nach dem Löschen wurde der leicht verletzte Mieter der betreffenden Wohnung gefunden - es handelte sich um den 61-Jährigen. Er kam ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Die Polizei geht den Angaben zufolge aber davon aus, dass es sich bei dem 61-Jährigen um den Mann handelt, der zuvor mehrfach auf die Frau eingestochen hatte. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an. Der 61-Jährige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.