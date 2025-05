Velten - Nach dem Fund eines Schädels in einer Tüte in Velten im Kreis Oberhavel rechnen die Ermittler nicht mit einer raschen Aufklärung des rätselhaften Falls. Die Untersuchungen von Rechtsmedizinern und ein Einsatz von Tauchern dauern an. Zudem wird ein möglicher Zusammenhang zu Vermisstenfällen überprüft.

„Das braucht alles ein bisschen Zeit“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Nord zu den Ermittlungen. „Wir untersuchen den Schädel und versuchen da Klarheit zu kriegen“, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer aus Neuruppin.

Bei Munitionssuche auf menschlichen Schädel in Tüte gestoßen

Taucher des Kampfmittelräumdienstes wollten den Abriss einer Brücke vorbereiten und waren auf der Suche nach Munitionsteilen. Unterhalb der Brücke machten sie dann am vergangenen Freitag den grausigen Fund eines Schädels, der in einer Tüte verpackt war.

Diese Bereiche werden nun weiter abgesucht, wie Oberstaatsanwalt Pelzer sagte. Das übernähmen die Taucher des Kampfmittelräumdienstes, die dort ohnehin im Einsatz seien. Er habe aber keine Kenntnis, dass weitere Knochen gefunden worden seien.

War es eine Frau oder ein Mann?

Noch sind die Hintergründe des Falls rätselhaft. Wie lange hat der Schädel dort gelegen? „Das ist noch nicht sicher geklärt“, so Pelzer. Die Fachleute wollen zudem erst einmal Erkenntnisse zu Geschlecht und Alter gewinnen.