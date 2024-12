Ein Mann droht in einem Spielautomatencafé mit einer Waffe und verlangt Geld. Kurz darauf eskaliert die Situation. Die Polizei nimmt ihn später fest.

Raub in Spielautomatencafé - Tatverdächtiger festgenommen

Die Berliner Polizei hat einen Mann in Friedrichshain festgenommen, der in einem Spielautomatencafé Geld geraubt hatte. (Foto - Illustration)

Berlin - Nach einem Raubüberfall in einem Spielautomatencafé in der Samariterstraße in Friedrichshain hat die Polizei einen 26-jährigen Mann festgenommen. Er soll dort gegen halb vier Uhr morgens einen 30-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht, Geld von ihm gefordert und dann auch erhalten haben, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Einem 28-jährigen Zeugen schoss der Tatverdächtige der Polizei zufolge mehrfach auf den Kopf und Bauch. Anschließend soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Schützen und dem 28-Jährigen gekommen sein, die im Freien fortgesetzt wurde. Beide wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest und stellte die Schreckschuss-Waffe und Reizgasspray sicher. Er kam in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Die Ermittlungen hat ein Raubkommissariat übernommen.