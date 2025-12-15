Eine Tankstelle in Marzahn wird Ziel eines Überfalls: Ein bewaffneter Räuber bedroht einen Angestellten und verlangt Geld. In den Händen hält er eine Schusswaffe und ein Messer.

Berlin - Ein mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffneter Räuber hat in Berlin-Marzahn eine Tankstelle überfallen. Der bewaffnete Täter bedrohte am Sonntagabend in der Ahrensfelder Chaussee einen Angestellten und verlangte Geld, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Mitarbeiter der Forderung nach. Der Täter flüchtete mit der Beute. Er trug eine Kapuze. Der 20 Jahre alte Mitarbeiter und seine 46 Jahre alte Kollegin blieben unverletzt.