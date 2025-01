Einem 85-Jährigen wird an einem U-Bahnhof in Berlin-Spandau die Geldbörse entwendet. Rund zwei Wochen später greift eine Täterin einer 79-Jährigen in die Tasche und schubst die Seniorin zu Boden.

Berlin - Nach Raubüberfällen auf Senioren an U-Bahnhöfen stehen drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande vor dem Berliner Landgericht. Angeklagt sind zwei Cousins im Alter von 56 und 34 Jahren sowie die 25-jährige Partnerin des jüngeren Mannes. Sie sollen für Überfälle auf einen 85-Jährigen und eine 79-jährige Frau verantwortlich sein. Die Seniorin sei zu Boden geschubst worden und habe einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Insgesamt 90 Euro hätten die Täter erbeutet.

Die 25-Jährige soll am 7. November 2023 gegen 18 Uhr am U-Bahnhof Haselhorst in Berlin-Spandau versucht haben, einem 85-Jährigen ein Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen. Der Senior habe das jedoch bemerkt und ihre Hand festgehalten, heißt es in der Anklage. Der 34-Jährige habe daraufhin den 85-Jährigen an beiden Handgelenken gepackt. Die Angreifer seien mit dem Portemonnaie geflohen.

„Aggressiv und kraftvoll geschubst“

Rund zwei Wochen später sei eine 79-Jährige am U-Bahnhof Zitadelle attackiert worden. Die 25-Jährige habe im Beisein des 56-Jährigen in den Einkaufsbeutel der Seniorin gegriffen und eine Geldbörse entwendet, so die Anklage. Als die 79-Jährige den Diebstahl bemerkte und die mutmaßliche Täterin am Arm festgehalten habe, sei sie von der 25-Jährigen „aggressiv und kraftvoll“ geschubst worden.

Laut Staatsanwaltschaft sollen sich die drei Angeklagten spätestens im November 2023 zusammengeschlossen haben, um ihren Lebensunterhalt durch „regelmäßige Diebstahls- und Raubtaten zu bestreiten“. Sie hätten in unterschiedlicher Beteiligung agiert.

Die mutmaßliche Bande wurde im August 2024 festgenommen. Die beiden Männer befinden sich seitdem in Haft. Ob sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Prozessbeginn zunächst offen. Die Verhandlung wird am 21. Januar fortgesetzt.