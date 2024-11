In Brandenburg öffnen an diesem Wochenende einige Eislaufbahnen. (Symbolbild)

Potsdam - In Brandenburg öffnen an diesem Wochenende zahlreiche Eislaufbahnen ihre Pforten für Besucher. Auf der Eisbahn in der Metropolishalle am Filmpark Babelsberg können Kinder und Erwachsene seit Samstag wieder ihre Runden drehen. Das teilten die Veranstalter mit. Vor Ort können Besucher Schlittschuhe ausleihen. Seit mehreren Jahren gibt es im Filmpark eine Eislaufhalle, früher befand sich diese in der deutlich kleineren Caligarihalle.

Auch in Cottbus können sich Sportbegeisterte wieder die Eisschuhe umschnallen. Ab Samstag öffnet die überdachte Fläche beim Tiroler Stadl, die in den Sommermonaten zum Tennis, Volleyball und Badminton spielen genutzt wird. Laut den Betreibern kann vor Ort sogar in kleiner Runde Eishockey gespielt werden.

Der Hollandpark in Panketal (Landkreis Barnim) hat auch in diesem Jahr wieder eine überdachte Eisbahn aufgestellt. Ebenfalls am Samstag startet die Saison. Die Veranstalter kündigten ein kleines Rahmenprogramm für Kinder an. Ebenso soll auf dem Kremmener Spargelhof (Landkreis Oberhavel) ab Samstag wieder die Eisbahn öffnen. Auch Eisstock-Schießen ist vor Ort möglich.

In den kommenden Wochen öffnet zudem auf dem Lübbener Marktplatz die Bahn für Eislauffans. In Frankfurt (Oder) beginnt die Eislaufsaison in wenigen Wochen am Stadion des Zentrums für Sport und Freizeit.