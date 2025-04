Raum will Meisterparty von Bayern-Kumpel Kimmich „crashen“

David Raum (r) könnte gegen die Bayern wieder in Leipzigs Startelf stehen.

Leipzig - RB Leipzigs Nationalspieler David Raum möchte die Meisterschaft von Kumpel Joshua Kimmich am kommenden Bundesliga-Spieltag unbedingt verhindern. „Er kommt mit Bayern als Kapitän mit einer geilen Ausgangslage hier nach Leipzig“, sagte Raum vor dem Duell mit München am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Ich will ihm einfach hier die Party crashen.“

Nach dem desaströsen 0:4 bei Eintracht Frankfurt benötigt Leipzig jeden Punkt im Kampf um die Champions League. „Jeder sollte den Gedanken haben, dass wir in dieses Spiel alles reinhauen werden und nicht die Bayern hier ihre Party in unserem Wohnzimmer feiern lassen.“ Den Bayern genügt ein Sieg zum 34. Titel, Leipzig hat zwei Punkte Rückstand auf Platz vier.

Löw-Effekt verpufft?

Nach einem guten Start des neuen Trainers Zsolt Löw scheint der Effekt durch das Unentschieden gegen Kiel und die Niederlage in Frankfurt schon verpufft zu sein. „Am Ende des Tages ist es nicht die Frage des Trainers“, sagte Raum. „Es ist eine Frage der Mannschaft, der Einstellung jedes einzelnen Spielers. Jeder muss sich hinterfragen, ob er hier wirklich die richtige Einstellung bringt, ob er hier wirklich die richtigen Ziele verfolgt.“

Als Bayern-Jäger sieht man sich in Leipzig derzeit nicht mehr. Ein Umbruch im Sommer soll der Auftakt in eine erfolgreichere Zeit werden. „Wir müssen schauen, dass wir alle ehrlich miteinander sind. Wir müssen schauen, dass wir uns neu formieren“, sagte Raum. Der 27-Jährige, der die vergangenen Spiele verletzt verpasste, zählt bei RB zu den Führungsspielern und soll den Kern der neuen Mannschaft mit bilden.