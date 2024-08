In einigen Tagen wollen wieder Tausende Technofans mit Loveparade-Gründer Dr. Motte feiern. Die Veranstalter wollen am Mittwoch Details zur mittlerweile dritten Auflage von „Rave the Planet“ geben.

Berlin - Zur dritten Ausgabe des Technospektakels „Rave The Planet“ mit Loveparade-Gründer Dr. Motte sind nach Angaben der Polizei 300.000 Teilnehmer angemeldet worden. Die Veranstalter wollen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch weitere Details zu Sicherheitsmaßnahmen und dem Verlauf geben. Die Parade wurde als Aufzug angemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Die große Technoparade an diesem Samstag (17. August) steht unter dem Motto „Love is Stronger“. Sie solle Menschen aus aller Welt zusammenbringen und für den Frieden und Schutz der elektronischen Tanzmusikkultur stehen, so die Veranstalter. Auf Instagram haben sie bereits Rednerinnen und Redner für die „kulturpolitische Demonstration“ angekündigt, darunter einen Beitrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth per Videonachricht.

Im vergangenen Juli hatten laut Polizei rund 200.000 Technofans unter freiem Himmel gefeiert. Die Veranstalter sprachen damals von rund 300.000 Menschen. Bis zuletzt hatte die Veranstaltung zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule wegen des Sanitätskonzeptes auf der Kippe gestanden. Kurz vor dem Start hatten Feuerwehr und Polizei dann aber ihr Okay gegeben - und sich später zufrieden mit dem Verlauf gezeigt.