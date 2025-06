Früh am Morgen begann der Einsatz der Bundespolizei in Leipzig-Ost. (Symbolbild)

Die Bundespolizei hat bei Durchsuchungen in Leipzig große Mengen mutmaßlichen Diebesguts sichergestellt. Die Beamten waren am Morgen unter anderem in der Leipziger Comeniusstraße sowie einem Gebäude in Delitzsch im Einsatz, erklärte der Sprecher der Leipziger Bundespolizei, Jens Damrau. Neben Fahrrädern, Handys und Laptops sei auch eine Pistole sowie mutmaßlich die Droge Crystal Meth bei drei Beschuldigten gefunden worden, hieß es weiter. Die größtenteils in der Comeniusstraße entdeckten Dinge waren jedoch nur ein Zufallsfund, wie der Sprecher erklärte. Die drei Männer waren ursprünglich wegen vermuteter Fälschung von Fahrkarten sowie deren Verkauf ins Visier der Ermittler geraten. Nun laufen weiteren Ermittlungsverfahren an.