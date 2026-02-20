Ermittler der Polizei durchsuchen in Stadt und Landkreis Osnabrück mehrere Gebäude. Sechs Männer stehen unter Verdacht, mit Heroin gehandelt und „eine Vielzahl“ Abhängiger versorgt zu haben.

Osnabrück - Im Kampf gegen Rauschgifthändler haben Ermittler bei Durchsuchungen im Raum Osnabrück Drogen, Bargeld und Waffen beschlagnahmt. Der 46 Jahre alte Hauptbeschuldigte kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilten. Am Mittwochvormittag waren Ermittler zu Durchsuchungen in der Stadt Osnabrück sowie in Hagen am Teutoburger Wald und Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ausgerückt.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge, die sich gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 40 und 50 Jahren richten, wie die Behörden mitteilten. Diese sollen „eine Vielzahl“ von Drogenabhängigen in Osnabrück nahezu täglich mit Heroin versorgt haben. Die Ermittlungen dauern an.

1,6 Kilogramm Heroin beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler etwa 1,6 Kilogramm Heroin, rund 260 Gramm Marihuana, etwa 10 Gramm Haschisch und weitere geringe Mengen Cannabisprodukte. Außerdem stellten sie rund 25 Gramm Amphetamin, etwa 20 Gramm Kokain, ungefähr 25 Ecstasy-Tabletten, Methadon-Tabletten, Joints und Streckmittel sicher - sowie etwa 60.000 Euro an Bargeld, mehrere Smartphones und Verpackungsutensilien.

Ein Rauschgiftspürhund erschnüffelte darüber hinaus in Hagen unter einem Brett versteckt eine vierstellige Geldsumme. Obendrein wurden zwei Feinwaagen, eine geladene Schreckschusswaffe, drei Messer, zwei Schlagstöcke sowie ein Knüppel sichergestellt. Zudem wurden rund 20 Abnehmer identifiziert.