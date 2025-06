Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben die Vorbereitung auf ihre dritte Spielzeit in der Bundesliga aufgenommen. Cheftrainer Jonas Stephan begrüßte zum Trainingsauftakt elf Neuzugänge am neuen Standort in der Sportschule „Egidius Braun“ in Abtnaundorf im Leipziger Nordosten. Im Beisein von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und dem sportlichen Leiter Sebastian Schuppan wurde viel Wert auf Ballbesitzphasen gelegt.

„Wir haben uns sehr gefreut, die bekannten Gesichter wiederzusehen – auf der anderen Seite natürlich auch, die neue Energie unserer Neuzugänge zu spüren“, sagte der 33-Jährige nach den ersten 90 Minuten, „wir hatten eine gute Trainingseinheit mit viel Fokus und einer großen Bereitschaft, die Dinge umzusetzen – aber auch mit dem notwendigen Spaß.“

Erstes Testspiel am 12. Juli

In den ersten zwei Wochen wird das Training in einzelnen Einheiten absolviert, ab der kommenden Woche kommen nach und nacch Doppeleinheiten hinzu. Leipzig war in der vergangenen Spielzeit eine der drei laufstärksten Mannschaften in der Liga. Nun will Stephan das neue Team dahin bringen, „eine der sprintstärksten Mannschaften zu werden.“

Bis zum ersten Testspiel am 12. Juli gegen Slask Wrocław bleibt noch wenig Zeit. Bereits fünf Tage später kommt es zum Duell mit dem VfL Wolfsburg, ehe im August noch drei weitere Testspiele bei Sparta Prag (3. August) und dem Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (16.) sowie daheim gegen Slavia Prag (9.) anstehen.

Vom 11. bis 15. August belegen die Leipzigerinnen ihr Trainingslager in Markt Rieden in der Oberpfalz. Am Wochenende vom 6. bis 8. September startet die Liga.