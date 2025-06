Das Skigebiet am Fichtelberg samt historischer Schwebebahn kommt in private Hand. Was steckt hinter dem Verkauf?

Oberwiesenthal - Sachsens größtes alpines Skigebiet am Fichtelberg samt historischer Schwebebahn geht an einen privaten Investor. Der Stadtrat von Oberwiesenthal stimmte am Dienstagabend für den Vertrag zum Verkauf. Als Preis wurden per externem Gutachten 10,4 Millionen Euro festgesetzt. Mitte August soll demnach die bisher kommunale Fichtelberg Schwebebahn an die Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) übergehen. Sie ist der zweite Liftbetreiber an Sachsens höchstem Berg.

Mit der Veräußerung verknüpft Bürgermeister Jens Benedict (parteilos) die Hoffnung auf die dringend erforderliche Modernisierung des Skigebiets - insbesondere den Bau einer neuen Liftanlage an der Himmelsleiter-Abfahrt. Dafür läuft den Angaben zufolge am Jahresende die Baugenehmigung aus, so dass die Zeit drängt.