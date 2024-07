Leipzig - RB Leipzig wird sein erstes Auswärtsspiel der neuen Saison beim Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen als Topspiel austragen. Wie aus der zeitgenauen Terminplanung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht, spielt RB am 2. Spieltag, den 31. August, um 18.30 Uhr bei der Werkself. Zum Saisonauftakt am 24. August empfangen die Sachsen den VfL Bochum am Samstag um 15.30 Uhr.

Nach der Länderspielpause geht es dann am 3. Spieltag am 14. September mit dem brisanten Duell gegen den 1. FC Union Berlin weiter. Das Spiel wird samstags 15.30 Uhr angepfiffen. Danach muss RB an einem Sonntagabend (22. September/19.30 Uhr) beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli ran, ehe es am darauffolgenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg geht.