Leipzig - RB Leipzig wird das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München an einem Freitagabend bestreiten. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt gab, reisen die Sachsen am 20. Dezember zum Rekordmeister. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, das Spiel wird auch im frei empfangbaren Fernsehen bei Sat.1 gezeigt. Bereits fünf Tage zuvor treffen die Leipziger daheim um 19.30 Uhr auf Eintracht Frankfurt. Diese Ansetzung gibt es auch schon am 4. November (20.45 Uhr/ZDF), wenn sich beide Teams im DFB-Pokal gegenüberstehen. Zuvor sind die RB-Fußballer am 7. Dezember, 15.30 Uhr, bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel gefordert.

Das neue Jahr beginnt mit einer Englischen Woche. Zunächst erwartet das Team von Trainer Marco Rose am 12. Januar (15.30 Uhr) Werder Bremen, am 15. Januar, 20.30 Uhr, muss RB beim VfB Stuttgart zur letzten Hinrunden-Partie antreten. Bereits am 18. Januar gastieren die Leipziger beim VfL Bochum (15.30 Uhr). Der deutsche Meister Bayer Leverkusen kommt am 25. Januar, 15.30 Uhr, in die Red Bull-Arena.