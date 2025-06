Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig treiben den Umbruch für die neue Bundesliga-Spielzeit weiter voran. Mit Andrea Norheim wurde der elfte Neuzugang verpflichtet. Die 26 Jahre alte Norwegerin kommt vom portugiesischen Club Sporting Lissabon und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, wie der Verein mitteilte.

Die Innenverteidigerin gewann als 17-Jährige mit Olympique Lyon die Champions League sowie Meisterschaft und Pokal. Mit Pitea IF wurde sie schwedischer Meister, mit HB Köge Champion in Dänemark. In Lissabon gewann sie den Supercup. In der Kindheit und Jugend spielte die Norwegerin in ihrer Geburtsstadt Bryne mit dem späteren Weltstar Erling Haaland zusammen.