Leipzig - RB Leipzig hat im letzten Test vor Beginn der neuen Fußball-Saison einen Prestigeerfolg verpasst. Gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain gab es ein 1:1 (1:0). Lois Openda (13. Minute) hatte die frühe Führung der Gastgeber erzielt. Goncalo Ramos (70.) markierte den Ausgleich. Die Sachsen starten am nächsten Samstag mit der DFB-Pokal-Partie bei Rot-Weiss Essen in die neue Saison.

RB-Trainer Marco Rose schickte in Xavi Simons jenen Spieler in die Startelf, der erst am Montag von PSG erneut an die Leipziger für eine Saison verliehen worden war. Auch der erst seit dieser Woche wieder trainierende deutsche Nationalspieler David Raum erhielt das Vertrauen des Coaches. Verzichten musste RB auf die verletzten Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Neuzugang Assan Quedraogo und El Chadaille Bitshiabu sowie auf den olympischen Silbermedaillengewinner Castello Lukeba. PSG war ohne 14 Spieler seines Kaders angereist. Dafür stand der von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselte Willian Pacho von Beginn an auf dem Feld.

Sommerfußball in der ersten Halbzeit

Beide Teams zeigten in der ersten Hälfte eher Sommerfußball. Dabei waren die Gäste noch das aktivere Team. Dennoch gingen die Gastgeber in Führung, als bei PSG nach dem ersten Eckball der Sachsen die Zuordnung nicht stimmte und Openda kompromisslos vollendete.

In der Folge drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (29., 33.) vergab zweimal in aussichtsreicher Position. RB kam nur noch einmal durch Simons (34.) gefährlich vor das gegnerische Tor, doch PSG-Schlussmann Gianluigi Donnarumma klärte per Fußabwehr.

Kaum noch Leipziger Offensivaktionen

Nach der Pause konnte sich der eingewechselte RB-Neuzugang Maarten Vandevoordt im Tor auszeichnen. So wehrte er einen Schuss von Kang-in Lee (53.) mit einer starken Parade ab. AuchNuno Mendes (66.) verpasste den Ausgleich knapp, den dann völlig verdient Ramos aus 16 Metern erzielte. Von RB kam im zweiten Abschnitt - auch bedingt durch zahlreiche Wechsel - offensiv herzlich wenig.