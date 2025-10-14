Leipzig - RB Leipzig setzt beim Trainerposten in der Fußball-Bundesliga der Frauen auf Kontinuität. So wurde der ursprünglich bis 2026 gültige Vertrag mit dem seit Sommer 2024 in Leipzig agierenden Jonas Stephan vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert, wie der Verein mitteilte. Der gebürtige Peiner war auf Saban Uzun gefolgt.

„Jonas hat eine klare Spielidee, ist ambitioniert und hat bereits nachgewiesen, dass er Spielerinnen individuell besser machen kann. Jetzt gilt es, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen und darauf aufzubauen“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RB Leipzig.

Der 33-Jährige war vor über einem Jahr von den U19-Junioren von Eintracht Braunschweig nach Leipzig gewechselt. Bei den Löwen agierte der Inhaber der Uefa Pro-Lizenz zwischen 2018 und 2020 als Co-Trainer der Männer. Nach der Zwischenstation bei den A-Junioren in Chemnitz kehrte Stephan als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums nach Braunschweig zurück, ehe dann im Sommer 2024 der Schritt nach Leipzig erfolgte.