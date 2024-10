Leipzig - RB Leipzig hat den Vertrag mit Torwarttrainer Frederik Gößling vorzeitig verlängert. Der Fußball-Bundesligist und der 47-Jährige einigten sich auf einen Kontrakt bis 2029. Gößling ist seit 2015 als Coach der Torhüter beim Champions-League-Club. „Er ist ganz sicher einer der besten Torwarttrainer weltweit, hat in Leipzig in den letzten Jahren Arbeit auf absolutem Top-Niveau geleistet und auch einen Anteil daran, dass wir gerade in dieser Saison bislang wenig Gegentore kassiert haben“, erklärte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder.