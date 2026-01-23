Jetzt oder erst im Sommer? Das scheint beim Wechsel des Niederländers Ayodele Thomas zu RB Leipzig die einzig offene Frage zu sein.

Leipzig - Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht vor der Verpflichtung des nächsten Offensiv-Talents. Das „Eindhovens Dagblad“ berichtet, dass sich der Club mit Ayodele Thomas von der PSV Eindhoven weitgehend einig sei. Der Vertrag des 18 Jahre alten Linksaußen läuft im Sommer aus.

Laut Sky wird momentan verhandelt, ob Thomas bereits für eine kleine Ablöse im Winter nach Sachsen wechselt. Kommt es zu keiner Einigung, wird der Transfer im Sommer ablösefrei vollzogen. Für die Sachsen ist die Verpflichtung ohnehin als Investition in die Zukunft zu sehen, Profi-Erfahrung hat Thomas noch nicht gesammelt.

Thomas war in dieser Saison in der zweiten Mannschaft des niederländischen Tabellenführers aufgefallen. Neben Leipzig soll er auch vom VfB Stuttgart sowie von Eintracht Frankfurt beobachtet worden sein.